Debbie Macomber schreibt Briefe an »Santa«

Bücher und Autoren

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum diesjährigen Weihnachtsfest. Daher verwundert es auch nicht, dass sich jetzt das erste Weihnachtsbuch auf der US-amerikanischen Belletristik-Bestsellerliste platziert hat: „Dear Santa“ (Ballantine) von Debbie Macomber steigt in dieser Woche auf Platz 5 ins Ranking ein.

Die 73-jährige Autorin ist bekannt für ihre gefühlvollen Liebesromane, die sie vor allem in Reihen schreibt. Ihre Romanreihe „Cedar Cove“ ist in eine TV-Serie verwandelt worden und war auch im deutschen Fernsehen zu sehen.

In „Dear Santa“ erzählt Macomber die Geschichte der jungen Lindy Carmichael, die an Weihnachten zu ihrer Mutter nach Wenatchee, Washington, reist. Carmichael wurde kurz zuvor von ihrem Partner betrogen und ist nicht gerade in freudiger Weihnachtsstimmung. Ihre Mutter erinnert sich an eine Kiste, in der sie die Briefe gesammelt hat, die ihre Tochter als Kind an den Weihnachtsmann geschrieben hat. Gemeinsam erinnern sie sich an die Wünsche, die Lindy Carmichael als Kind hatte. Während der Feiertage begegnet ihr außerdem ein gut aussehender ehemaliger Klassenkamerad wieder.

Es ist nicht die erste Weihnachtsgeschichte von Macomber: Die US-Amerikanerin mit Wohnsitz im Bundesstaat Washington hat seit 1986 fast jedes Jahr ein weihnachtlich geprägtes Buch veröffentlicht, zuletzt „A Mrs. Miracle Christmas“.

Debbie Macomber erscheint in Deutschland bei Blanvalet, Mira und HarperCollins. Eine Übersetzung von „Dear Santa“ ist bisher nicht angekündigt.