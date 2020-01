Bookwire verstärkt sich

Digital, Personalia

Neue Köpfe bei Bookwire: In den letzten Monaten haben 5 neue Teammitglieder am Hauptsitz in Frankfurt ihre Arbeit aufgenommen. Damit sind mehr als 60 Mitarbeiter bei dem Digitaldienstleister beschäftigt:

Solveij Luczak verstärkt seit November als „Audiobook Development Manager“ das Audio-Team von Bookwire. Zuvor war sie bei Jumbo Neue Medien in Hamburg in den Abteilungen Vertrieb und Marketing tätig. Parallel zu ihrem Studium der Buchwissenschaften war sie von 2012 bis 2018 als Buchhändlerin bei Thalia in Hanau und Erlangen tätig.

Paul Gilius hat mit Beginn des neuen Jahres 2020 als „Production Manager" seine Arbeitsstelle bei Bookwire angetreten. Der ausgebildete Sortimentsbuchhändler arbeitete von 2008 bis 2012 bei Thalia in Kaiserslautern. Nach einem Studium in Mediapublishing war er zuletzt als Verlagshersteller bei den S. Fischer Verlagen und als Cross-Media-Hersteller bei Pagina in Tübingen tätig.

Linda Molnar ist seit Dezember 2019 nach ihrem Masterstudium der Literaturwissenschaft und Ethnologie ebenfalls als „Production Manager" bei Bookwire beschäftigt.

Eva-Maria Kretschmer trat bereits im September in der Technologie-Abteilung Bookwires ihre Stelle als „Product Manager" an. Die ausgebildete Verlagskauffrau war bei Springer Fachmedien in Wiesbaden als Projektkoordinatorin tätig.

Lea Hannappel wechselte im August 2019 nach ihrem Bachelor-Studium der Buchwissenschaften in das Account Management-Team von Bookwire.

Im Dezember 2019 hatte das Unternehmen mit VR Equitypartner einen Investor gewonnen. Mit ihm gemeinsam will Bookwire insbesondere im Bereich der Großverlagskunden zulegen.