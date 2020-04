Handel, Verlage

In den besonders vom Coronavirus gebeutelten USA hat das Branchenblatt „Publishers Weekly“ (PW) ausführlich über die Auswirkungen der Krise auf die US-amerikanische Buchbranche und Initiativen zur Unterstützung berichtet. In der aktuellen Ausgabe wird diese Berichterstattung ausgeweitet und mit einer Kampagne begleitet.

Das Cover zeigt eine Leserin, die über ein Buch schaut, das so wie eine Schutzmaske wirkt. Die begleitende Socia-Media-Kampagne #BooksAreEssential weist in Zeiten, in denen in den USA alle nicht systemrelevanten Geschäfte schließen mussten, darauf hin, dass auch Bücher „essential“ sind. Bücher seien gerade jetzt unverzichtbar sind für die Gesundheit, Bildung und Unterhaltung in der Gesellschaft, so „PW“.

Auch buchreport schließt sich der Kampagne an: