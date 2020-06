Bastei Lübbe verstärkt Presseteam

Personalia, Verlage

Die Presse- und Veranstaltungsabteilung bei Bastei Lübbe hat personell aufgestockt: Seit dem 1. Juni ist dort Andrea Berlauer neue Referentin Veranstaltungsmarketing, Jacqueline Dammers hat als Referentin Kinder- und Jugendbuch beim Kölner Publikumsverlag angefangen.

Berlauer ist seit 24 Jahren im Buchhandel tätig. Nach ihrer Ausbildung und beruflichen Tätigkeit bei Buchhandlung Moewes wechselte sie zur Mayerschen Buchhandlung, wo sie zuletzt als Organisatorin für die Veranstaltungen zuständig war. Bei Bastei Lübbe übernimmt sie die Veranstaltungen des Labels Lyx sowie der Kinder- und Jugendbuchverlage Baumhaus, Boje und One.

Dammers hat in Augsburg und Beirut Interkulturelle englische und französische Sprachwissenschaften studiert und war nebenbei als freie Journalistin für verschiedene Medien tätig. Nach ihrem Volontariat in der Presse- und Veranstaltungsabteilung des Kinder- und Jugendbuchs im Hanser Verlag war sie kurze Zeit in der Presseabteilung Hanser Belletristik tätig. Bei Bastei Lübbe ist sie als Pressereferentin ebenfalls für Baumhaus, Boje und One zuständig