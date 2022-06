Barbara-Sophia Voglmaier ist neue Verlagsvertreterin für die Cornelsen Fachverlage

Aus den Unternehmen

Barbara-Sophia Voglmaier ist seit dem 1. Juni die neue Verlagsvertreterin für die Cornelsen Fachverlage in Bayern. Sie vertritt damit ab sofort die Verlagsmarken DUDEN, Verlag an der Ruhr und Cornelsen Pädagogik. Frau Voglmaier reist seit über 20 Jahren erfolgreich in diesem Reisegebiet als selbständige Verlagsvertreterin und dürfte vielen Buchhändlerinnen und Buchhändlern bereits als zuverlässige, kompetente Vertreterin bestens bekannt sein. Im Backoffice wird Frau Voglmaier von ihren versierte Kolleginnen Dr. Hilde Heindl und Gerlinde Wislsperger unterstützt.