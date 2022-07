David Baldacci stürmt die US-Charts

Bücher und Autoren

David Baldacci gehört längst zu den bekanntesten Krimiautoren der USA. Auch sein neuestes Werk wird in seinem Heimatland sofort zum Bestseller: „The 6:20 Man“ (Grand Central) landet direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der US-amerikanischen Belletristik-Bestsellerliste.

Baldacci, der seit den 1990er Jahren als Autor aktiv ist, lässt seine berufliche Erfahrung als Strafverteidiger und Wirtschaftsjurist in nahezu alle seine literarischen Werke einfließen.

In „The 6:20 Man“ geht es um Travis Devine, der jeden Morgen um 6:20 Uhr nach Manhattan pendelt, um dort seinem Beruf als Analyst bei einer renommierten Investmentfirma nachzugehen. Seine Routine wird gestört, als er eines morgens die Nachricht erhält, dass seine Kollegin Sara Ewes tot in einem Lagerraum des Bürogebäudes aufgefunden wurde. Was zunächst nach einem Selbstmord aussieht, wird schon bald zu einem ganzen Geflecht aus Verrat und Geheimnissen. Devine führen seine Ermittlungen in die dunkelsten Ecken der wirtschaftlichen Machtzentren des Landes.

Baldacci ist Autor von mehr als 50 Büchern, wobei der 61-Jährige vor allem für seine mehrbändigen Krimi-Reihen bekannt ist. „The 6:20 Man“ ist jedoch als Einzelband angelegt.

In Deutschland erscheinen Baldaccis Werke bei Heyne. Eine Übersetzung von „The 6:20 Man“ ist dort jedoch noch nicht in Arbeit. Hierzulande ist zuletzt „Abgerechnet“, der 4. und abschließende Band der „Atlee Pine“-Reihe, erschienen.