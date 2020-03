Autorenverbände fordern Unterstützung

Verband

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus treffen die Kulturindustrie – insbesondere viele freischaffende Künstler und Autoren. Verbände schlagen Alarm und rufen zu Hilfsmaßnahmen auf.

Der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) fordert neben einer Notfallkasse für existentiell bedrohte Kulturschaffende und -betriebe auch die Senkung des KSK-Mindestverdienstes für 2020. „In Zeiten einer so außergewöhnlichen Krise wie der durch Covid-19 sieht man, wie finanziell fragil der Kultursektor in Deutschland ist“, sagt die Bundesvorsitzende Lena Falkenhagen in einer Medienmitteilung des VS. Die Kulturbranche und die öffentliche Hand müssten nun „solidarisch zusammenstehen und kurz- und mittelfristige Hilfestellungen geben“, damit der Kulturbereich nicht irreparabel beschädigt werde. Der VS sei bereits an die Künstlersozialkasse (KSK) herangetreten. „Ein flächendeckend von Verdienstausfällen geprägtes Jahr darf nicht normal in die Betrachtung des Mindestverdienstes in der KSK eingerechnet werden. Sonst verlieren selbständige Künstlerinnen und Künstler noch ihre geförderte soziale Absicherung durch die KSK“, betont Lena Falkenhagen.

Die Forderungen des VS:

Eine Notfallkasse des Bundes für existentiell bedrohte freie Kulturschaffende und -betriebe, nicht nur für Schriftsteller;

Öffentliche Gelder im Kulturbereich müssen weiterfließen, auf Rückforderungen bei ausgefallenen Veranstaltungen sollte verzichtet werden;

Reduzierung oder Aussetzung des Mindestverdienstes zur Berechnung der Mitgliedschaft in der KSK.

Vorübergehende unbürokratische Absenkung der Sozialversicherungsbeiträge;

Senkung der oder Verzicht auf Einkommenssteuer-Vorauszahlungen.

Für eine erste Orientierung hat der VS eine Handreichung verfasst, die Schritte für Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Krisensituationen umfasst, aber auch Handlungsempfehlungen für die öffentliche Hand, Verwerter, Verwertungsgesellschaften, Vereine und Leserinnen/Leser beinhaltet (die Handreichung kann hier heruntergeladen werden).

Auch die Kurt Wolff Stiftung ist besorgt wegen der Situation von künstlerisch Arbeitenden in Zeiten des Coronavirus, zugleich sehe man auch, „wie viele Menschen bereit sind, in dieser Notlage solidarisch an die ganze Gemeinschaft zu denken“, heißt es in einer Erklärung. Die Absage der Leipziger Buchmesse und weiterer großer und kleinerer Veranstaltungen treffe zwar „ins Herz der literarischen Welt“, aber es sei absolut richtig gewesen, Lesungen und weitere kulturelle Events abzusagen, um auf diese Weise die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Zur Situation der Künstler und Autoren äußert sich der Vorstand der Kurt Wolff Stiftung wie folgt: