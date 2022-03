Sortimenter holen Großbuchhändler in den Ausschuss

Buchhandel, Verband

Im vergangenen Oktober wurde der Ausschuss für den Sortimentsbuchhandel (der Name war im vergangenen Jahr offiziell verändert worden, um inklusiver zu werden) neu zusammengesetzt – und umarmt nun bildlich gesprochen auch die ansonsten oft argwöhnisch beäugten Großbuchhändler Thalia, Hugendubel oder Osiander. Drei Vertreter der Filialisten werden dem Ausschuss künftig eine zusätzliche Markt-Perspektive ermöglichen, denn genau darum ging es bei dieser Erweiterung. „Der Ausschuss für den Sortimentsbuchhandel hat die Aufgabe, das gesamte stationäre Sortiment abzubilden und einzubeziehen“, so formuliert es die Ausschuss-Vorsitzende Christiane Schulz-Rother. „Durch die Erweiterung des Ausschusses wird uns dies noch besser gelingen. “

Unverändert sieht es an der Spitze aus: Die bisherige Vorsitzende Christiane Schulz-Rother (u.a. Tegeler Bücherstube, Berlin) führt den Ausschuss weiterhin an. Es standen aber einige Umbesetzungen an, wie der Börsenverein mitteilt.

Bernhard Schäfer von Buchland, Susanne Hellmann von Dussmann, Ingo Kretzschmar von Thalia, Maximilian Hugendubel von Hugendubel und Martin Riethmüller von Osiander unterstützen den Ausschuss ab sofort. Damit umfasst der Ausschuss nun 14 Mitgliederinnen und Mitglieder. Intere

Aufgrund von Unternehmensschließungen hatten Krawehl (Lesesaal Hamburg) und Baumann (Zweitbuch) ihr Ehrenamt niederlegen müssen. Bernhard Schäfer und Susanne Hellmann sind auf ihre Posten nachgerückt. Die Fachgruppe Sortiment muss in ihrer Versammlung am 20. Juni die beiden nachgerückten Personen aber noch bestätigen.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit den neuen Kolleg*innen an Lösungen für die wichtigen Branchenthemen in diesen herausfordernden Zeiten zu arbeiten. Das Themenspektrum ist breit gefasst: steigender Kostendruck zu Lasten des Sortiments, Verödung der Innenstädte, aber auch die essentiell wichtige Leseförderung und der Buchhandel der Zukunft. Alle Mitglieder sind hier ehrenamtlich sehr engagiert,“ so die Vorsitzende Christiane Schulz-Rother.

Der aktuelle Ausschuss sieht also so aus: