Audible integriert Streaming-Angebot für Abonnenten

Die seit 2008 zu Amazon gehörende Hörbuch-Plattform Audible setzte bisher auf Downloads von Hörbüchern. Ab sofort ergänzt das Unternehmen sein Angebot um einen kostenlosen und unbegrenzten Streaming-Bereich. Zum Start sind dafür rund 2000 deutschsprachige Hörbücher, Hörspiele und Original-Podcasts verfügbar, wie Audible mitteilt. Das Angebot werde aber nun schrittweise ausgebaut.

Der Streaming-Bereich ist für Abonnenten kostenlos nutzbar, es wird also weiterhin nur die reguläre Abo-Gebühr in Höhe von 9,95 Euro fällig. Lediglich das Podcast-Angebot von Drittanbietern wird auch für Nicht-Abonnenten zugänglich sein. Hier will sich Audible als zentrale Plattform aufstellen – ein hoher Anspruch mit Blick auf bestehende Angebote wie Apple Podcast und Co..

Zum Streaming-Angebit zählen zahlreiche Bestseller und Audible Originals wie „Auris 1″, exklusiv für Audible geschrieben nach einer Idee von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek oder „Das Übergangsmanagement“ von Karen Elste, gesprochen von Schauspielerin Josefine Preuß („Türkisch für Anfänger“). Diese waren bisher nur kostenpflichtig erhältlich. Zu den neuen und exklusiven Audible-Inhalten, die im Rahmen des Vorteilsangebots zur Verfügung stehen, gehören auch Premium-Audio-Inhalte mit Carolin und David Kebekus, Sophie Passmann, Josefine Preuß, Emilia Schüle, Katharina Thalbach, Matthias Matschke und Friedrich Mücke.

Zusätzlich zu dem aktuellen monatlichen Downloadtitel, den die Mitglieder weiterhin frei aus dem Gesamtkatalog auswählen können und dauerhaft besitzen, haben die Hörer nun die Wahl zwischen mehr als 2000 deutschsprachigen Titeln aus einer Vielzahl von Genres, die nach Belieben gestreamt werden können.

Auf Audible sind derzeit rund 500.000 Hörbücher und Podcasts verfügbar, das Unternehmen ist auf den Märken Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Kanada, Spanien und in den USA aktiv.