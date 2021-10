Annika Zimmermann punktet mit tiefgründigen Fragen

Selfpublishing

Annika Zimmermann hat schon in der Grundschule angefangen, Geschichten zu schreiben, Comics zu zeichnen und sich kreativ auszudrücken. Die Magie von Geschichten war schon immer ihre liebste Art, der Realität zu entfliehen oder die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, sagt sie. Und seit ihrer Jugend stellt die gebürtige Münchnerin alles in Frage. Mit ihrem ersten Buch „3am Questions“ will Annika nun auch andere dazu inspirieren, ihre Realität zu hinterfragen und eine neue Sichtweise auf die Dinge zu finden. Das auf Englisch verfasste Buch hat sie eigenständig veröffentlicht und steht auf Rang 2 der BoD-Bestsellerliste Belletristik für den September. Bei buchreport erzählt sie, wie das Buch entstanden ist.

Worum geht es in dem Buch?

„3am Questions“ ist eine Sammlung von insgesamt 333 Fragen rund um das Leben und diejenigen Themen, die es zu großen Teilen bestimmen: Die eigene Identität, zwischenmenschliche Beziehungen, Traurigkeit und Emotionen sowie Erfolg und Rückschläge. Die offenen Fragen sollen nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern dienen darüber hinaus als Wegweiser zur Selbstreflektion und zu tiefgründigen Gesprächen bis in die frühen Morgenstunden.

Wie entstand die Idee zum Buch?

Inspiriert hat mich die wachsende Beliebtheit englischsprachiger „Poetry Books“ in den sozialen Netzwerken. Jedes Mal, wenn mir online Fotos oder Videos mit tiefgründigen Sprüchen oder Gedanken angezeigt wurden, fühlte ich mich auf eine gewisse Art davon inspiriert. Ich selber bin ein Mensch der viel über das Leben und seine Facetten nachdenkt, die Dinge gerne hinterfragt und stundenlang über jegliche Themen philosophieren kann. Auf viele Fragen des Lebens gibt es keine einfachen, allgemeinen Antworten und genau diese Tatsache sorgt dafür, dass wir Menschen uns unsere ganz eigenen Antworten suchen und uns darüber austauschen wollen.

Warum haben Sie Ihr Buch auf Englisch verfasst?

Das Buch ist auf Englisch verfasst, um Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen. Ich möchte, dass möglichst viele Leute die Möglichkeit haben, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen. Obwohl Englisch nicht meine Muttersprache ist, fällt es mir außerdem gerade bei der Formulierung derartiger Gedanken oft leichter, mich auf Englisch auszudrücken.

Für wen eignet sich das Buch als Lektüre?

„3am Questions“ eignet sich für Leser*innen, die sich viele Gedanken über tiefgründige Themen unserer Generation machen und sich gerne mit sich selbst auseinandersetzen möchten. Es eignet sich für jene, die häufig das Leben hinterfragen, die mehr über sich selbst oder über Mitmenschen erfahren wollen, oder aber die Dinge mal aus einer neuen Perspektive zu betrachten wagen.

Das minimalistische Konzept der reinen Fragen erlaubt es Lesern selbst zu entscheiden, wie sie das Buch nutzen möchten. Ob zur Selbstreflexion, als eine Art persönliches Tagebuch, als Gesprächsstoff mit einer Gruppe enger Freunde oder zum besseren Kennenlernen des Partners – wer Lust hat, über das Leben zu philosophieren, der kann bestimmt etwas daraus für sich mitnehmen.

Wie erreichen Sie ihre Leser?

Meine Leser*innen erreiche ich überwiegend über Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Tiktok. Dabei ist Tiktok mein bevorzugter Kanal. Auf meiner Seite teile ich regelmäßig einzelne Fragen aus dem Buch mit einer stetig Wachsenden Community und erreiche immer wieder große Mengen neuer Leute.

So können Buchhändler Sie erreichen?

Per Email über: contact@zimmermannbooks.com

Ebenso wie auf Instagram (@annikamzimmermann) per Direct Message

Meine Autorenwebsite: www.zimmermannbooks.com