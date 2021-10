Daniela Koch empfiehlt »Die Erfindung des Ungehorsams«

Bücher und Autoren, Handel

Daniela Koch ist neue Verlegerin des „reaktivierten“ Schweizer Literaturverlags Atlantis bei Kampa. Ihr Buchtipp:

„Mit Martina Clavadetschers Roman ‚Die Erfindung des Ungehorsams‘ betritt man eine Welt, in der man noch nie war. Oder, anders gesagt: Man sitzt im Theater, mit tausend Spiegeln, und gibt sich einem Spiel hin, das, angetrieben von einer neuen, rhythmischen Sprache, die Wirklichkeit zu überholen scheint.

Es geht um drei Frauen: Iris, die in Manhattan jeden Abend Geschichten erzählt, während Ling in China in einer Sexpuppenfabrik arbeitet und Ada Byron im London des 19. Jahrhunderts die Bekanntschaft der Denkmaschine macht. Drei Geschichten, die gedanklich fein verwoben eine große Erzählung bilden. Und die zum Kern unseres Daseins vordringt: Die Sexpuppen werden immer lebensechter, bekommen jetzt auch einen Kopf, sprich Intelligenz.

Und was tun sie? Sie entwickeln Visionen! Und die Frauen, die sie produzieren? Sind erstarrt in Plan und Wiederholung. Das ist nicht nur ungeheuerlich, sondern auch ungemein vergnüglich. Ein Buch, um das ich die Kolleginnen und Kollegen im Unionsverlag hier in der Nachbarschaft von Herzen beneide – und dem ich für den Schweizer Buchpreis alle Daumen drücke.“

Martina Clavadetscher: Die Erfindung des Ungehorsams, 288 S., 22 €, Unionsverlag, ISBN 978-3-293-00565-5