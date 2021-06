Viel Unklarheit, also viel Arbeit. Marc Hügel, Managing- Partner in der auf Urheberrecht spezialisierten Münchner Kanzlei Frommer Legal (früher: Waldorf Frommer), findet im frisch novellierten Urheberrecht eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, die Rechts-Streitigkeiten auslösen könnten. Im buchreport-Interview unternimmt er eine erste Praxisbewertung mit Fokus auf Buchverlagen.

Gibt es künftig mehr Rechtssicherheit für alle Marktteilnehmer?

Eher nicht. Es sind beeindruckend viele Neuerungen, aber fürs Erste wenig Klarheit. Denn die neuen Vorschriften enthalten eine ganze Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe, die erst in der Rechtsprechungspraxis mit Leben gefüllt werden. Ich sehe also viel Arbeit für Urheberrechtler, weil es mehr Streitigkeiten geben wird. Und wir werden in der Beratung sehr viel häufiger eine juristische Disclaimer-Antwort geben werden müssen: Ich habe eine Einschätzung und kann das auch gut begründen, aber wie das vor Gericht ausgeht, ist nicht vorherzusagen.

Zu den umstrittenen Änderungen gehört § 51a, der die Verbreitung von Karikaturen, Parodien und Pastiches erlaubt, also Imitationen, Nachahmungen …