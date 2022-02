Ratgeber im Gartencenter: Zwischen Töpfen und Tannen blitzen Blüten und Bücher

Ratgeber und andere Gartenliteratur dort präsentieren, wo die Zielgruppe ist: Für manchen Buchverlag sind Gartencenter ein interessanter Nebenmarkt.

Bücher zum Bonsai braucht man immer. Das weiß Buchhändlerin Sabrina Hafermalz, die das Lese-Sortiment des Gartencenters Seebauer im Münchner Südosten betreut und auch Einkauf und Präsentation verantwortet – „wie eine eigene Buchhandlung mit den Vorzügen des Angestelltenverhältnisses“, sagt sie. Etwa die Hälfte ihrer Arbeitszeit verbringt sie auf der Fläche, die anderen 50% entfallen auf administrative Aufgaben. Zuvor war sie in der Buchhandlung am Partnachplatz in München beschäftigt, nach früheren Stationen u.a. in einer Bahnhofsbuchhandlung und ihrer Ausbildung bei Rupprecht. Wenn Hafermalz nicht auf der Buchfläche ist, hilft ihre Kollegin aus der Modeabteilung nebenan aus.