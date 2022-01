Zweistelliger Zuwachs bei den Tonies

Markt

Das Audio-Unternehmen Tonies SE kann sein Geschäftsjahr mit einem starken 4. Quartal abschließen und vermeldet für das Gesamtjahr 2021 ein Umsatzplus von 37%. Insgesamt verzeichneten die Tonies einen Umsatz von 185 Mio Euro. Im Vorjahr waren es noch 135 Mio Euro. Im heimatlichen DACH-Raum erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 150 Mio Euro.

Stark gewachsen ist auch das internationale Geschäft des Audioboxen-Herstellers: In den USA konnten 20 Mio Euro Umsatz erzielt werden. Damit sei das Umsatzziel um 25% übertroffen worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Tonies ist seit Mitte 2020 auf dem US-amerikanischen Markt vertreten. „Unsere Internationalisierung verläuft mit einem starken Momentum und nimmt weiter erheblich an Fahrt auf. Besonders freut uns die Entwicklung in den USA, wo wir erst im September 2020 während der Corona-Pandemie gestartet sind und schon jetzt im Vergleich zum damaligen Start in

der DACH Region eine stärkere Geschäftsentwicklung sehen“, sagt Co-Geschäftsführer Marcus Stahl. Er leitet das Unternehmen gemeinsam mit Patric Faßbender.

Für das Geschäftsjahr 2022 nimmt sich das Audio-Unternehmen, welches erst kürzlich seinen Börsenstart angekündigt hat, nochmal eine deutliche Umsatzsteigerung vor: Geplant sind 250 Mio Euro Umsatz für den Gesamtkonzern sowie 52 Mio Euro für den US-Markt.