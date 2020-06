WUB findet auch 2020 statt

Gerade in der aktuellen Situation sei es besonders wichtig, den unabhängigen Buchhandel zu stärken, so die Organisatoren in ihrer Ankündigung. „Die Ausgangsbeschränkungen machten einmal mehr bewusst, dass es die unabhängigen Buchläden sind, die als kulturelle Zentren die Innenstädte erblühen lassen – und deren Fehlen dort eine eintönige Ödnis hinterlässt“, so WUB-Initiator und Mitorganisator David Mesche. Mit der WUB feiere der Sortimentsbuchhandel auch das „Überleben der Krise und unsere Unabhängigkeit.“