Weltbild wird zum 3. Mal in Folge für Kundenservice ausgezeichnet

Aus den Unternehmen

Weltbild wird erneut (und zum 3. Mal in Folge) ausgezeichnet mit dem Siegel „Gewählt zum Kundenservice des Jahres 2023“ in der Kategorie Versandhandel.

„Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ – der Wettbewerb, um die kundenfreundlichsten Unternehmen prestigeträchtig auszuzeichnen – hat am 9. November die diesjährigen Preisträger bei einem Event in Frankfurt präsentiert. Seit dem Jahr 2020, also zum 3. Mal, wurde das Audit auch in Deutschland ausgetragen. Armonia Deutschland vergab das Siegel nach einem ausführlichen unabhängigen Audit der Kundenservice-Prozesse durch Mystery-Tester. Um das Siegel zu erhalten, müssen zwei Kriterien erfüllt werden: Zum einen müssen im Gesamtranking des Audits mindestens 60 von 100 Punkten erreicht werden und zum anderen muss man das stärkste Unternehmen der jeweiligen Kategorie sein. Die Auszeichnung wird nur ein Mal pro Branche vergeben. Weltbild machte in seiner Kategorie zum dritten Mal in Folge das Rennen.

Christian Sailer, CEO der Weltbild D2C Group: „Das ist ein toller Erfolg für unser Kundenservice-Team von Weltbild und unseren Partner Trenkwalder. Wir sind froh und stolz über dieses Spitzenergebnis. Glückwunsch an das Team! Servicequalität und Kundenorientierung sind für uns DIE Erfolgsfaktoren. Denn unser gutes Image hängt wesentlich von der Servicequalität ab.“ Obwohl die Preissensibilität der Kunden 2022 gestiegen ist, gilt beim Einkaufen immer noch: Für 88 % der Konsumenten ist die Qualität des Kundenservice maßgebend für ihre Kaufentscheidung, so die neue Studie „Kundenservicebarometer 2022“.

Maturin Craplet, Geschäftsführer der Armonia Deutschland: „Hervorragender Kundenservice ist kein Selbstläufer. Mit unserem Audit werden genau diejenigen ausgezeichnet, die den entscheidenden Unterschied ausmachen. So wie das Kundenservice-Team von Weltbild mit dem Servicedienstleister Trenkwalder, die einen richtig guten Job machen.“

Stefan Schmid, Leiter Kundenservice Weltbild, der den Preis in Frankfurt entgegennahm: „Besonders freut uns unser tolles Abschneiden im Bereich E-Mail. Hier haben sich unsere Optimierungen ausgezahlt und wir konnten unser Ergebnis signifikant gegenüber dem Vorjahr verbessern.“ Schmid erläutert auch, warum Weltbild wieder am Wettbewerb teilgenommen hat: „Wir profitieren doppelt. Zum einen erfahren unsere Kunden die bestmögliche Betreuung und wir können damit werben. Zum anderen motiviert der als Wettbewerb konzipierte Stresstest spielerisch unsere Kundenservice-Teams und hilft uns dabei, alle Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel auszurichten.“

Mark Pollok, Vorstandsmitglied Trenkwalder Group: „Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit Weltbild den Bereich Customer Experience über die letzten Jahre entwickeln konnten. Der Preis ist das Ergebnis konsequenter Prozessverbesserung zur Steigerung der Kundenzufriedenheit. Im Auftrag von Weltbild arbeiten unsere Customer Experience Agenten mit großem Einsatz und Freude für den gemeinsamen Erfolg.“