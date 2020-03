Angebote von Gärtner Pötschke im Weltbild-Shop erhältlich

Aus den Unternehmen

Langsam steigt die Vorfreude auf den Frühling. Damit es im Garten wieder grünt und blüht, heißt es: säen, pflanzen, pflegen. Den „grünen“ Kundenwunsch im Blick hat Weltbild. Garten und Natur sind bereits seit vielen Jahren Interessenschwerpunkte der Weltbild-Kunden und große Themen bei Ratgeberbüchern. Seit vergangenem Jahr gehört nun ein Angebot an lebenden Pflanzen und Gartenzubehör dazu. Im Sommer 2019 erwarb der Weltbild-Eigentümer Droege Group für die Weltbild Gruppe Deutschlands ältesten Gartenversender Gärtner Pötschke (Kaarst).

Pünktlich zum Start der Gartensaison bietet Weltbild jetzt ausgewählte Angebote von Gärtner Pötschke in einer eigenen „Gartenwelt“ im Weltbild Onlineshop unter https://www.weltbild.de/garten . Zusätzlich bewirbt der Multikanalhändler das neue Angebot auf 24 extra Seiten in der der Katalog-Mitte des aktuellen Märzkataloges. Außerdem hat Weltbild Content-Angebote zum Thema Garten im digitalen Weltbild Online-Magazin (www.weltbild.de/magazin) integriert. Dort gibt es Pflanzen-Pflegetipps, einen Aussaatkalender, Anleitungen fürs Hochbeet oder das Vorziehen von Pflanzen und mehr. How-to-Videos der Pötschke-Gartenexperten zeigen zudem anschaulich, wie es geht.

„Von Rosen bis zur bienenfreundlichen Blütenhecke haben wir zum Saisonstart für die Weltbild Kunden die beste Auswahl in unserem Angebot integriert“, erklärt Weltbild CEO Christian Sailer. „Gärtner Pötschke steht für Gartenkompetenz in exzellenter Qualität. Kunden bestellen bei Weltbild und die Pflanzen werden direkt von Pötschke sicher und bequem nach Hause geliefert.“ Mit der Sortimentserweiterung orientiert sich Weltbild an wichtigen Megatrends, die das Leben heute bestimmen. Das Thema Natur und Garten („All Nature“) trifft zunehmend das Lebensgefühl vieler Menschen und reicht vom ökologisch bewussten Umgang mit Ressourcen über Garten- und Balkonbepflanzung bis zur Beschäftigung mit globalen Klimafragen.

Gärtner Pötschke steht seit mehr als 100 Jahren für hohe Fachkompetenz und liefert täglich frisch vom Züchter. Pflanzen kommen in einer Qualitätsverpackung sicher beim Kunden an – immer in kontrollierter Qualität für gesunde Pflanzen. Weltbild präsentiert einen Teil des umfangreichen Gartenangebotes. Das Komplettangebot mit mehr als 10.000 Artikeln für Pflanzen-Liebhaber – Stauden, Rosen, Ziergehölze, Obst, Sämereien, Blumenzwiebeln, Gartenbedarf & Naturschutz – finden Kunden weiterhin unter der eigenständigen Marke und dem Webshop www.poetschke.de