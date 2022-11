Kosmos ist die neue Nr.1 im Garten

Aus den Unternehmen

Mit einem knappen Vorsprung erobert der Kosmos Verlag das erste Mal die Spitzenposition nach Absatz im Bereich Garten und erreicht einen Marktanteil von über 15 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewinnt der Verlag mehr als 3 Prozent Marktanteil hinzu und wächst bezogen auf den Absatz um über 7 Prozent, während der Markt mit knapp 15 Prozent rückläufig ist.

In einem herausfordernden Jahr für Ratgeberverlage wird das Stuttgarter Haus damit seinem Anspruch gerecht, die Toppositionen in der jeweiligen Warengruppe zu besetzen.

„Dass wir so stark gegen den Trend wachsen, lässt uns mit Rückenwind in die nächste Saison starten“, freut sich Kristin Albert, Redaktionsleitung Garten und Natur bei Kosmos, und blickt auf die erfolgreiche Programmplanung: „Wir fokussieren uns auf die Themen, die Gartenbesitzerinnen wirklich beschäftigen, geschrieben von Autorinnen und Autoren, die Experten sind und die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe genau kennen. Dazu gehört das naturnahe Gärtnern mit Titeln wie ‚Wild & Bunt‘ ebenso, wie der Selbstversorger-Trend, zum Beispiel in Form des Ratgebers ‚Was mache ich wann im Gemüsegarten?‘. Beide Fokusthemen werden wir auch im Frühjahr 2023 wieder mit spannenden Novitäten bespielen. Besonders herausragend war in diesem Jahr, dem zweihundertsten unserer Verlagsgeschichte, der Erfolg des Bestsellers „Mit Witz, Charme und Methode“, dem Buch zum populären Instagram-Kanal @katrinsgarten. Wir haben früh das Potential erkannt und den Titel dann ganz schnell realisiert.“

Neben starken Neuheiten, konnte Kosmos in seinem Jubiläumsjahr aber auch im Backlistbereich punkten. So sind die Verkaufszahlen des Titels „Trockenhelden“ im Vergleich zum Erscheinungsjahr 2021 sogar noch gestiegen. „Viele Menschen fragen sich, was sie den immer herausfordernderen Klimabedingungen beim Gärtnern entgegensetzen können. Die Nachfrage nach Simone Kerns Buch war enorm. Das Thema wird (leider) nicht an Dringlichkeit verlieren, daher werden wir dazu auch weitere Titel anbieten“, so Kristin Albert.