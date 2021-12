Weihnachtliche Wünsche erfüllen

Buchhändlerin Iris Degenhardt macht ihre Kundinnen und Kunden mit einem Augenzwinkern auf einen besonderen Termin aufmerksam: „Auch dieses Jahr ist Weihnachten schon am 24. Dezember“. Die Inhaberin der Buchhandlung Degenhardt in Mönchengladbach ist, wie alle in der Branche, ein trubeliges Weihnachtsgeschäft gewöhnt. Doch durch die neuerlichen Pandemie-Einschränkungen könnte es, wie schon 2020, noch trubeliger werden als sonst. Daher verteilt sie als vorsorgliche Entzerrungsmaßnahme Wunschzettel zum Ausfüllen an ihre Kunden. Die Details: