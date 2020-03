Weber übernimmt Mare-Programmleitung

Das Lektorat von Mare ordnet sich neu: Anfang Februar hat Judith Weber (39) die Programmleitung des Hamburger Verlags übernommen.

Weber folgt auf Katja Scholtz (48), die räumlich wie zeitlich flexibler werden möchte, wie es in einem Brief an die Autoren und Übersetzer des Verlages hieß. Scholtz wird jedoch als Editor-at-large mitverantwortlich für die Programmgestaltung bleiben.

Judith Weber, die Germanistik, Medienkultur und Betriebswirtschaftslehre in Hamburg studiert hat, ist seit elf Jahren bei Mare tätig; zunächst war sie Volontärin, dann Lektorin. Zu den von ihr betreuten Autorinnen und Autoren zählen u.a. Katharina Hagena, Jochen Schimmang, Jens Rosteck und Jan Christophersen, den sie vor zehn Jahren für Mare entdeckte.

Damit ist das alte Mare-Lektorat in neuer Konstellation wieder vereint: Anfang des Jahres ist Lektorin Sophia Hungerhoff (38) aus ihrer Elternzeit zurückgekehrt.