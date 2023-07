Wagt sich TikTok-Mutter ByteDance in den Buchmarkt?

Verlage

Die Fachzeitschrift „The Bookseller“ berichtet von einem möglichen Versuch, die Videoplattform TikTok auch als Vehikel für einen Einstieg ins Buchgeschäft zu nutzen. Konkret gemeint ist ByteDance, die TikTok-Muttergesellschaft mit Sitz in Peking. Die habe, so schreibt das Magazin, einen. neuen Verlagszweig unter dem Namen 8th Note Press ins Leben gerufen.

Und genau dieser Verlagszweig habe nun auch die ersten Autoren angeschrieben, um für eine Veröffentlichung in diesem Unternehmen zu werben.

E-Mails belegten, dass der Verlag nach Backlists und Roman- und Fantasy-Veröffentlichungen suche und dabei auch gleich konkrete Vorschüsse in Aussicht stelle. In den Mails werde zudem deutlich, dass es zunächst um digitale Angebote gehe und Print-on-Demand nur in begrenztem Umfang erhältlich sei, bis eine direkte Online-Shopping-Funktion von TikTok bereit sei.

Die Sorge sei, dass ByteDance seine Plattform TikTok nutzen könne, um dieses neue Angebot auf breiter Fläche in den Markt zu drücken, während die Sichtbarkeit anderer Verlage und Bücher eingeschränkt sei – auch wenn dieses Szenario für den Moment nicht konkret sei.

Erst im April auf der Leipziger Buchmesse hatten TikTok und MediaControl eine gemeinsame Bestsellerliste präsentiert.