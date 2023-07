Selina Föller wechselt ins Team von Magellan

Personalia

Beim Bamberger Magellan Verlag gibt es einen Neuzugang: Selina Föller verstärkt seit dem 1. Juli das Lektorat bei Magellan. Sie soll dort das Team rund um Cara Berg in den Bereichen Bilder- und Vorlesebuch unterstützen, wie der Verlag mitteilt.

Föller studierte zwischen 2015 und 2022 Anglistik & Amerikanistik und Filmwissenschaft in Mainz, Lincoln (UK) und Bamberg. Während ihrer Studienzeit absolvierte sie bereits mehrere Redaktionspraktika, so auch 2021 bei Magellan. Nach ihrem Masterabschluss in 2022 folgte in direktem Anschluss ein Volontariat im Kinder- und Jugendbuchlektorat des Thienemann-Esslinger Verlags, wo sie bis Juni 2023 Teil des Teams von Esslinger, Planet! und Loomlight war.