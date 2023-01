Wie eine App die Buchwelt erobert

Auf TikTok wird die Buchsparte BookTok immer größer und beliebter. Der digitale Bücher-Hype beschäftigt Verlage und Buchhandel gleichermaßen. Die Branche findet verschiedene Wege, BookTok fürs Buchmarketing zu nutzen.

Mehr als 97 Mrd Mal wurde der Hashtag #BookTok bereits abgerufen. Doch was steckt hinter dem Begriff BookTok, der sich auch in Buchhandlungen und Verlagsprogrammen immer häufiger finden lässt? Es ist eine Community, die auf der Videoplattform TikTok ihrer Leidenschaft für Bücher nachgeht. Organisch gewachsen, vielfältig, bunt – so lässt sich BookTok wohl am ehesten beschreiben. Was zunächst nur ein Ort zum Austausch über Bücher war, ist inzwischen zu einer internationalen Bewegung geworden – die dabei ist, die Buchbranche auf den Kopf zu stellen. Verlage, die die Plattform in ihre Marketingstrategie integrieren wollen, müssen nicht nur ihre Bücher anders bewerben, sondern schon beim Einkauf von beispielsweise Lizenztiteln auf das TikTok-Potenzial achten.

Auch der Buchhandel bekommt die TikTok-Strahlkraft zu spüren (s. auch Praxiskästen unten): Die Titel, die auf BookTok besprochen werden, erfahren schnell auch außerhalb der App hohe Nachfrage. Allen voran englischsprachige Titel haben durch TikTok einen Nachfrage-Boom erlebt, landen aktuell auch immer häufiger auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Aber um welche Bücher geht es eigentlich? Angefangen hat BookTok mit den Genres Romance und Fantasy sowie der Vermischung der beiden Genres als Romantasy. Die Zielgruppe ist recht klar zu definieren: Weiblich und im Alter von 16 bis etwa Mitte 20. Doch in den vergangenen 2 Jahren ist die BookTok-Community stark gewachsen und hat sich auch inhaltlich verbreitert. Inzwischen ist nahezu jedes Buchgenre in der BookTok-Welt vertreten.