Wachsender Audiomarkt

Das digitale Hörbuchgeschäft wird zwar nach wie vor vom Download-Marktführer Audible dominiert, aber zunehmend gewinnt auch das Hörbuch-Streaming an Relevanz. Vor allem schwedische Unternehmen zählen zu den führenden Flatrate-Anbietern: Neben den beiden im vergangenen Jahr in Deutschland gestarteten Hörbuch-Subskriptionsdiensten Storytel (dem Marktführer in Schweden) und Nextory (s. Interview unten) ist seit 2017 auch die Bonnier-Tochter BookBeat in Deutschland aktiv.

Wie stark das Wachstum beim Streaming im deutschen Hörbuchmarkt tatsächlich ausfällt, lässt sich nur schwer beantworten, da die Unternehmen auf Anfrage keine Details zu Umsatz oder Anzahl ihrer zahlenden Abonnenten herausgeben: