Bollmann über Merkels Weg vom Pfarrhaus zur Weltpolitik

Bücher und Autoren

Neue Bücher über Angela Merkel sind in der Vergangenheit geballt immer zu Bundestagswahlen erschienen. Das ist auch in diesem Jahr wieder der Fall, wenn die Bundeskanzlerin im Herbst nach 16-jähriger Amtszeit die politische Bühne verlassen wird. Der erste von knapp einem halben Dutzend angekündigten Merkel-Titeln hat es in dieser Woche auf die SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch geschafft: Ralph Bollmann ist mit seiner knapp 800 Seiten starken Biografie „Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit“ (C.H. Beck) direkt auf Platz 12 eingestiegen.

Bollmann, Korrespondent der „FAS“, hat bereits 2013 ein Buch über Merkel veröffentlicht („Die Deutsche“, Klett-Cotta) und gilt seither als Experte für Person und Politik der Kanzlerin. Seine neue, umfangreiche Biografie hat C.H. Beck in einer Startauflage von 20.000 Exemplaren in den Handel gebracht, flankiert von diversen Marketingaktionen. Der Verlag setzt aber vor allem auch auf eine breite Präsenz in den Medien: Neben einem Vorabdruck in der „FAS“ gab es bereits eine erste größere Rezension in der „Süddeutschen“, weitere Besprechungen liefen bei SWR2 und MDR Kultur.

Außerdem war Bollmann in der Mitte Juli ausgestrahlten Sat.1-Dokumentation über Angela Merkel zu sehen. „Mit weiteren Fernsehauftritten rechnen wir nach dem Ende der parlamentarischen Sommerpause, wenn die politischen Talkshows wieder senden“, berichtet C.H. Beck-Sprecherin Katrin Dähn. Dann ist auch eine Buchvorstellung geplant, am 1. September in Berlin, für die Kanzlerkandidat Armin Laschet zugesagt hat.