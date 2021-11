Viola Ardone gelingt ein weiterer Bucherfolg

Bücher und Autoren

Die italienische Autorin Viola Ardone landete im Herbst 2019 mit „Il treno die bambini“ (dt. Ausg.: „Ein Zug voller Hoffnung“, ET: April 2022 bei C. Bertelsmann) einen preisgekrönten Überraschungsbestseller, der sich über 200.000-mal verkaufte. Jetzt präsentiert sie eine Coming-of-Age-Geschichte: „Oliva Denaro“ wurde im Verlag Einaudi veröffentlicht und steigt auf Platz 7 der italienischen Bestsellerliste ein.

Zum Inhalt: Es ist 1960 und Oliva Denaro ist 16 Jahre alt. Sie lebt in einer kleinen Stadt auf Sizilien und seit ihrer Kindheit hat sie von ihrer Mutter gelernt: „Eine Frau ist wie eine Vase; wer sie zerbricht, kauft sie.“ Als Oliva die Avancen des Bäckersohns zurückweist, entführt und vergewaltigt dieser sie in der Hoffnung, Oliva aufgrund des italienischen Gesetzes zur sogenannten „Wiedergutmachungsehe“ zur Frau zu nehmen. Aber Oliva weigert sich nicht nur, ihn zu heiraten, sie verteidigt ihr Recht, ihren Lebensweg zu wählen, indem sie ihn zuerst bei der Polizei anzeigt und sich dann der brutalen Realität des Prozesses stellt.

Die deutschen Rechte an „Oliva Denaro“ hat sich C. Bertelsmann gesichert. Der Roman wird dort in der Übersetzung von Esther Hansen voraussichtlich im Herbst 2023 erscheinen.