Augenärztin mit Blick für Bestseller

Bücher und Autoren

Cristina Cassar Scalia ist Augenärztin und erfolgreiche Krimiautorin. Ihr neuer, bei Einaudi veröffentlichter Roman „La carrozza della Santa“ (frei übersetzt: „Die Kutsche des Heiligen“) landet auf Anhieb auf dem 2. Platz der italienischen Bestsellerliste.

Es ist der 6. Teil von Cassar Scalias Reihe über die eigenwillige Vize-Polizeichefin Giovanna Guarrasi. Erneut ermittelt diese in Sizilien: Es ist der Morgen des 6. Februars in der zweitgrößten Stadt Siziliens, Catania. Das Fest der Heiligen Agatha ist gerade zu Ende gegangen und die Statue der Märtyrerin ist nach dem Umzug in die Kathedrale zurückgekehrt. In der abklingenden Feieratmosphäre wird ein grausiger Fund gemacht. Ein Mann liegt tot in einer Blutlache, in einer der Kutschen des Senats im Rathaus. Die Nachricht vom Mord erschüttert Catania und lässt den letzten Enthusiasmus des sonst so herzlichen Stadtjubiläums erstarren. Die Öffentlichkeit ist schockiert. Doch die Ermittlungen für Giovanna Guarrasi beginnen erst.

Auf Deutsch erschien zuletzt im Juni dieses Jahres mit „Tödliche Klippen“ bei Blanvalet der 2. Band der Reihe, übersetzt von Christiane Winkler.