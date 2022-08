Das sind die BookBeat Hörbuch-Streaming-Charts im Juli 2022

Audio, Bücher und Autoren

Andreas Winkelmann bleibt im Juli an der Spitze der von Bookbeat erhobenen Hörbuch-Streaming-Charts. Sein Thriller „Das Letzte, was du hörst“ war zuletzt in der Paperback-Bestsellerliste (Rowohlt) bis auf Platz 1 gestürmt.

Gut vertreten im Juli ist auch die Autorin Colleen Hoover, die gleich 3 Mal im Ranking vertreten ist und bei Hörbuch Hamburg erscheint.

Neu auf der Liste ist „Die Beschenkte„ von Kristin Cashore (Hörbuch Hamburg) auf Platz 2, Band 1 einer Reihe um Lady Katsa, die die Gabe des Tötens hat. Der Titel erschien im Print bereits 2009 bei Carlsen und schaffte es auf die SPIEGEL-Bestsellerliste und liegt erst seit Ende Juni als Audio vor.

Alle platzierten Hörbuch-Titel im Juli 2022: