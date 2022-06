Lorenzo Marone punktet mit neuem Roman

Bücher und Autoren

Der Italiener Lorenzo Marone veröffentlichte mehrere Romane, von denen einige verfilmt und bis heute in 17 Sprachen übersetzt wurden. Jetzt ist sein neuer Roman „Le madri non dormono mai“ („Mütter schlafen nie“) auf Platz 16 der italienischen Bestsellerliste eingestiegen.

Die Handlung: Diego ist neun Jahre alt, übergewichtig, hat Plattfüße und eine Brille. In der Nachbarschaft von Neapel, in der er lebt und aufgewachsen ist, ist er nicht sehr beliebt. Aber das spielt keine Rolle mehr, denn zumindest für eine Weile wird er sich nicht mehr in der Stadt aufhalten. Seine Mutter Miriam – jung, schön und wütend – wurde festgenommen und mit ihm in ein ICAM (eine Einrichtung mit begrenztem Sorgerecht für Mütter und ihre Kinder) gebracht. Obwohl Miriam sich zunächst nicht einfügen kann, gewinnt Diego sofort die Sympathien von Jung und Alt, was noch nie zuvor passiert ist. Aber reicht das zum Überleben?

Zu einer deutschen Übersetzung ist aktuell noch nichts bekannt. Zuletzt erschien hierzulande Marones Roman „Glück ist, was wir daraus machen“ 2018 bei Piper.