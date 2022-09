Matteo Bussolas neuer Roman punktet

Bücher und Autoren

Der ehemalige Architekt Matteo Bussola verdient mit Cartoons seinen Lebensunterhalt. Sein literarisches Debüt gab er 2016 mit „Notti in bianco e baci a colazione“. Jetzt hat Einaudi seinen sechsten Roman „Il rosmarino non capisce l’inverno“ („Rosmarin versteht den Winter nicht“) veröffentlicht, der auf Platz 5 der italienischen Bestseller rangiert.

Zum Inhalt: Eine einsame Frau, die erst im Alter die Liebe entdeckt. Eine Tochter, die darum kämpft, ihrer Mutter zu vergeben. Eine junge Frau, die keine Kinder will. Eine Witwe, die ihrem Mann schreibt. Eine Sechzehnjährige, die sich in eine Freundin verliebt. Eine alte Frau, die ihrer Pflegerin ein schreckliches Geheimnis anvertraut. Die Heldinnen dieses Buches haben eigentlich nichts heldenhaftes an sich und sind gewöhnliche Menschen. Dennoch halten sie durch.

Zu einer Übersetzung der Familiengeschichte ist noch nichts bekannt. Die Rechte werden über die Agentur Laura Ceccacci angeboten. Eine deutsche Ausgabe von Bussolas Erstlingswerk, „Schlaflose Nächte und Küsse zum Frühstück“, erschien 2017 bei Penguin, übersetzt von Ingrid Ickler.