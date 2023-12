Vielseitiges Programm auf der Hanauer Bühne

Dieter Dausien ist bereits in jungen Jahren zum Buchhändler geworden: Im Alter von 18 Jahren und noch mitten in der Ausbildung wurde er plötzlich zum Inhaber einer Buchhandlung. Sein Vater Otto Dausien hatte diese 1920 in Halle an der Saale gegründet. Nachdem die „Neudeutsche Bücherstube“, so der ursprüngliche Name, 1961 zunächst nach Frankfurt am Main zog, fand sie 1974 ihr Zuhause im hessischen Hanau. Im Jahr 1977 erlitt Otto Dausien in der Buchhandlung einen Herzinfarkt, an dem er zwei Tage später verstarb. So wurde der 18-jährige Sohn Dieter Dausien deutlich früher als geplant Inhaber einer eigenen Buchhandlung. Er stellte sich der Herausforderung und stemmte diese zunächst nur mit einer Aushilfskraft und der zusätzlichen Hilfe seiner Mutter Inge. Die Bücherstube Dieter Dausien zog dann 1984 in das Gewerkschaftshaus am Freiheitsplatz in Hanau um, 1992 folgte dann die Namensanpassung in Buchladen am Freiheitsplatz – der Name, unter dem Dieter Dausiens Buchhandlung auch heute bekannt ist.