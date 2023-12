Connewitzer Verlagsbuchhandlung: Wohnzimmer mit literarischem Kanon

Auf eines ist Ute Gebhardt besonders stolz: Wenn der Gewinner oder die Gewinnerin des Literaturnobelpreises bekannt gegeben wird, hat sie die Titel in der Regel bereits seit Langem im Regal stehen. Das hat auch dieses Jahr wieder geklappt: Jon Fosse gehört ganz selbstverständlich zum Sortiment der im zentralen Leipziger Geschäftsgebäude Specks Hof angesiedelten Connewitzer Verlagsbuchhandlung.

Und die Leipziger haben nicht nur ein Gespür für preiswürdige Literatur, sondern sind auch selbst preiswürdig: Nachdem sie in den Jahren 2015, 2016, 2018 und 2021 bereits mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet wurden, stehen sie in diesem Jahr in der ersten Reihe: Die Connewitzer Verlagsbuchhandlung wurde mit dem Deutschen Buchhandlungspreis in der höchsten Kategorie als „Beste Buchhandlung“ ausgezeichnet und darf sich somit wie zwei weitere Buchhandlungen (s. auf den folgenden Seiten) über ein Preisgeld von 25.000 Euro freuen.