Börsenverein fordert Investitionen in Bildung

Ausbildung, Bildungsmedien

Mit deutlichen Worten reagiert der Börsenverein auf die Ergebnisse der PISA-Erhebungen, die am Dienstag vorgestellt wurden. In der Mitteilung des Verbands heißt es: Die schulischen Leistungen von Jugendlichen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften sind im Vergleich zu 2018 deutlich gesunken. Das zeigen die PISA-Erhebungen aus dem Frühjahr 2022, deren Ergebnisse am dienstag in Berlin vorgestellt wurden. Die Lesekompetenz liege auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Erhebung im Jahr 2000. Ein Viertel der 15-Jährigen in Deutschland habe beim Lesen Defizite.

Dieses Ergebnis geht Hand in Hand mit der IGLU-Studie 2023, nach der jedes vierte Kind beim Verlassen der Grundschule nicht sinnentnehmend lesen kann.

Peter Kraus vom Cleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins: „IGLU, PISA – wie viele Studien müssen noch kommen und die dramatischen Defizite in unserem Bildungssystem belegen, bis wir endlich erkennen: Wir brauchen ein politisches und gesellschaftliches Umdenken, und zwar umgehend! Bund und Länder müssen das Problem gemeinsam lösen und in Bildung investieren! Keinesfalls dürfen Investitionen in die Bildung der Schuldenbremse zum Opfer fallen.“

Lesekompetenz sei dabei die Grundlage für jegliche Verbesserung. Kraus vom Cleff: „Wer nicht lesen kann, ist auch nicht in der Lage, eine Textaufgabe in Mathematik zu lösen oder einen naturwissenschaftlichen Versuch zu dokumentieren. Damit Menschen den Zugang zu gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Teilhabe erhalten, brauchen wir eine wirksame Leseförderung von Klein auf. Lesekompetenz ist nicht nur grundlegend für den individuellen Lebensweg, sondern für unsere gesamte Demokratie.“

Der Börsenverein setzt sich zusammen mit seinen Mitgliedern in verschiedenen Initiativen und Projekten für die Verbesserung der Lesekompetenz ein.