Vielfältiger Literatursommer

„So sicher wie möglich, so schöne Veranstaltungen wie möglich machen“ – das war das Ziel des Literaturhauses Rostock und seiner Programmleiterin Ulrika Rinke. Dazu sollten literarische Begegnungen organisiert werden und das an Orten, die auch zur jeweiligen Literatur passen. „Nachdem im vergangenen Jahr so viele literarische Veranstaltungen ausfallen mussten, wollten wir die Literatur zurück in die Mitte der Gesellschaft bringen“, so Rinke. Entstanden ist der „Rostocker Literatursommer“: