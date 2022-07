Verlagsausschüttung erst im Herbst

Anfang Juli hat die VG Wort ihre letzte Ausschüttung nach dem bisherigen Verteilungsverfahren vorgenommen, bei dem die Verlage nur geringfügig, da nur bei ausdrücklicher Zustimmung der Urheber, beteiligt sind. Die Autorinnen und Autoren hatten dabei jetzt noch einmal einen großen Zahltag: Insgesamt wurden 93,6 Mio Euro ausgeschüttet. Basis hierfür waren (neben aufgelösten Rückstellungen aus den Vorjahren) die Einnahmen der VG Wort bis zum 7. Juni 2021. An diesem Tag war die Reform des Urheberrechts in Kraft getreten, mit der die Verlage jetzt einen eigenständigen Anspruch für eine Beteiligung an den VG-Wort-Erlösen haben.