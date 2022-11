VG Wort zahlt Verlegerbeteiligung aus

Markt, Verlage

Ende Oktober hat die Verwertungsgesellschaft VG Wort die Überweisungen der zweiten Hauptausschüttung angewiesen u.a. für die Bereiche Bibliothekstantieme, Wissenschaft und Presse.

Die Tantiemen an Autorinnen und Autoren werden in diesem Jahr ausnahmsweise in zwei Hauptausschüttungen gezahlt mit unterschiedlichen Quoten vor und nach dem Stichtag einer Urheberrechtsänderung: Die Einnahmen der VG Wort bis zum 6. Juni 2021 waren nach dem früheren Recht

auszuschütten, Einnahmen ab dem 7. Juni 2021 richten sich dagegen nach dem neuen Recht, welches wieder einen Beteiligungsanspruch der Verlage vorsieht.

Die aktuelle Ausschüttung fällt allerdings deutlich geringer aus als die Überweisungen im Sommer. In den Bereichen Bibliothekstantieme, Wissenschaft und Presse werden in der zweiten Hauptausschüttung

17,35 Mio Euro Tantiemen an insgesamt 98.416 Urheber ausbezahlt.

5,17 Mio Euro werden 1668 Verlage überwiesen.

In der ersten Hauptausschüttung im Juli 2022 waren bereits insgesamt 93,57 Mio Euro an 115.102 Autorinnen und Autoren ausbezahlt worden.

Die große Differenz im Volumen der beiden Ausschüttungen erklärt die VG Wort damit, dass der größere Anteil der Einnahmen für diesen Bereich ist im 1. Halbjahr 2021 eingegangen ist. Außerdem waren im 1. Halbjahr Rückstellungen aufgelöst worden.



Über die Verteilung in weiteren Bereichen (u.a. Online-Texte) und Details der Quoten informiert die VG Wort auf ihrer Website.