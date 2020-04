Auch ein Innovationskatalysator

Neben massiven Herausforderungen wirkt die Coronakrise auch als Innovations-Katalysator.

Dass die Welt „danach“ nicht mehr so sein wird wie zuvor, gehört zu den Gemeinplätzen der Coronakrise. Das Ausmaß im Großen lässt sich mitten auf der Rüttelstrecke der Pandemiebekämpfung noch gar nicht absehen. Die These, dass viele bisher evolutionär mäandernde Entwicklungen ihren digitalen Schub erhalten werden, ist dagegen bereits belegbar, auch in der Buchbranche. Beispiele:

Die Bildungsmedien werden einen Digitalisierungsschub erfahren, sowohl aus positiven Erfahrungen wie aus Unzulänglichkeiten während der Schulschließungen. In der Krise sei sichtbar geworden, „wie wichtig es ist, digitale Möglichkeiten zur Substituierung und/oder Ergänzung des Präsenzunterrichts zu entwickeln“, hat es das Leopoldina- Gutachten Mitte April auf den Punkt gebracht. Dabei müssten die „erheblichen Vorzüge und Grenzen“ von Digitalisierung im Bildungswesen ausgelotet werden.

werden einen Digitalisierungsschub erfahren, sowohl aus positiven Erfahrungen wie aus Unzulänglichkeiten während der Schulschließungen. In der Krise sei sichtbar geworden, „wie wichtig es ist, digitale Möglichkeiten zur Substituierung und/oder Ergänzung des Präsenzunterrichts zu entwickeln“, hat es das Gutachten Mitte April auf den Punkt gebracht. Dabei müssten die „erheblichen Vorzüge und Grenzen“ von Digitalisierung im Bildungswesen ausgelotet werden. Der Buchhandel hat im größeren Stil seine bereits seit Längerem vorhandenen, aber oft schlummernden Multichannel-Optionen offensiv genutzt und schöpft die Möglichkeiten digitaler Kundenansprache aus.

hat im größeren Stil seine bereits seit Längerem vorhandenen, aber oft schlummernden Multichannel-Optionen offensiv genutzt und schöpft die Möglichkeiten digitaler Kundenansprache aus. Die Verlage haben, um Quarantäne-Situationen zu entgehen, ihre Büros vielfach ab Mitte März geräumt und in einem Kraftakt dezentrale und damit digitale Arbeitsformen umgesetzt. Nach den intensiven Homeoffice-Erfahrungen in vielen Branchen kündigt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sogar einen Gesetzentwurf über ein Recht auf Homeoffice an.

Die Erfahrungen in der Buchverlagsbranche werden auch unabhängig von solchen politischen Weiterungen Spuren hinterlassen. Neben den IT-Abteilungen spielten bei der dezentralen Organisation die digitalaffinen Produktionsabteilungen eine Schlüsselrolle.

Dies sind die Erfahrungen aus 7 Verlagen.

Dieser Beitrag ist zuerst im buchreport.express 17/2020 erschienen, hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.