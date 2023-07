US-Buchmarkt mit Minus im 1. Halbjahr

Markt

In den USA waren die Buchverkäufe im 1. Halbjahr 2023 rückläufig. Das berichtet das Branchenblatt „Publishers Weekly” mit Verweis auf Zahlen des Marktforschers Circana BookScan. Demnach ging der Absatz von gedruckten Büchern im 1. Halbjahr um 2,7% auf 353,5 Mio zurück (1. HJ 2022: 363,4 Mio).

Die Verkäufe seien im 1. Quartal durch die Prinz-Harry-Biografie „Spare” angekurbelt worden, die in dem Zeitraum rund 1,1 Mio Mal verkauft wurde und auch das meistverkaufte Buch des 1. Halbjahres war. Im 2. Quartal sei dann kein Titel auch nur annähernd an diese Verkaufszahlen herangekommen, so „Publishers Weekly”.

Die verkauften Stückzahlen sind damit nach dem Hoch in der Pandemiezeit das zweite Jahr in Folge rückläufig. Zur Einordnung: Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie (konkret: 2019) wurden im 1. Halbjahr 2023 12% mehr Bücher verkauft.

Belletristik wächst – Romance als Überflieger

Wie in Deutschland legte auch in den USA die Belletristik für Erwachsene gegen den Gesamttrend zu. Das am schnellsten wachsende Segment der Erwachsenenliteratur waren Romance-Titel (+34,6%). Die Genres Horror/Okkult/Psychologie (+32,5%) und Fantasy (+26,5%) verzeichneten ebenfalls starke Zuwächse. Die Boom der Graphic Novels scheint dagegen vorerst vorbei zu sein (–22,7%), auch wenn sie weiter das drittgrößte Segment der Erwachsenenliteratur sind.

