Das sind die Trends im US-Markt

Weniger Nachfrage: Im weltgrößten Buchmarkt USA schrumpfte 2022 der Absatz gedruckter Bücher im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 %, so gemessen in den Verkaufsstellen, die ihre Daten an den Marktforscher NPD BookScan übermitteln. Diese –6,5% bereiten im US-Markt aber weniger Kummer als der auf den ersten Blick moderatere 3%-Absatzrückgang im deutschen Markt.

Der entscheidende Unterschied liegt im Basiswert: