Und wieder TikTok-Magie in den USA

Mit dem Hashtag „TikTok made me buy it“ bewirbt Online-Händler Amazon das englischsprachige Original „Babel: Or the Necessity of Violence. An Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution“ von Rebecca F. Kuang, das bei Harper Voyager erschienen ist.

Das Social-Media-Phänomen zieht Verkaufserfolge nach sich: Die US-Amerikanerin chinesischer Herkunft belegt mit dem Buchtitel den 1. Platz der amerikanischen Belletristik-Bestsellerliste.

In dem Roman bereitet sich der Cholera-Waise Robin Swift 1828 auf eine Aufnahme ins renommierte Royal Institute of Translation der Universität Oxford – auch bekannt als Babel – vor. Babel ist in der Geschichte das Weltzentrum für Übersetzungen und, was noch wichtiger ist, für Magie. Das Fantasy-Abenteuer nimmt von hier aus seinen Lauf.

Kuangs Verlag Harper Voyager hat sich auf Genre-Titel spezialisiert und zuletzt beim walisischen Hay Festival fürs Buchmarketing gezielt mit TikTok-Kreativen zusammengearbeitet, wie das britische Branchenmagazin „The Bookseller“ berichtet.

Kuangs vorherige Debüt-Trilogie „The Poppy War“ liegt auf Deutsch als „Im Zeichen der Mohnblume“ im Penguin-Random-House-Verlag Blanvalet vor. Die von 2020 bis 2022 veröffentlichten Bände erreichten die deutsche SPIEGEL-Bestsellerliste allerdings nicht.

Ob die Übersetzung von „Babel“ hier, wie auch der international schon für 2023 angekündigte Roman „Yellowface“ erscheinen wird, wurde vom Verlag noch nicht bekannt gegeben.

