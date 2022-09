Für Bowie-Fans: »Moonage Daydream« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Dokumentation „Moonage Daydream“ über das Leben des Künstlers David Bowie kommt am 15. September in die Kinos.

Mit über 25 Studioalben und Hits wie „Let’s Dance“, „Space Oddity“ oder „Heroes“ ist David Bowie zu einer Ikone der Pop- und Rockmusik aufgestiegen. Der Filmemacher Brett Morgen nähert sich dem Leben und Schaffen des 2016 verstorbenen Musikers nun in einer biografischen Dokumentation an. Dazu erhielt Morgen im Vorfeld von Bowies Nachlassverwaltern exklusiven Zugang zu noch nie zuvor gezeigten Dokumenten wie Zeichnungen, Aufnahmen, Filmen und Tagebüchern.

Das Ergebnis ist ein Film, der sich weniger an den biografischen Daten abarbeitet, sondern sich kollagenhaft der emotionalen Entwicklung des Künstlers widmet. Was sich hier gebündelt in 140 Minuten entfaltet, lässt sich auf dem Buchmarkt in zahlreichen Einzeltiteln vertiefen. Eine Auswahl zur Veranschaulichung der Bandbreite:

Klassische Biografie: Dylan Jones‘ „David Bowie. Ein Leben“ (Rowohlt)

Interviewsammlungen: „David Bowie. Stardust Interviews. Ein Leben in Gesprächen“ (Kampa)

Biografische Bildbände: „David Bowie. Spektakuläre Fotos einer Legende“ (Delius Klasing), „The Rise of David Bowie. 1972–1973“ (Taschen) und „David Bowie. Ein Leben in Bildern“ (Heel Verlag)

und Kindersachbuch: „David Bowie. Little People, Big Dreams“ (Insel).

„Bowies Bücher. Literatur, die sein Leben veränderte“ (Kiepenheuer & Witsch) nähert sich Bowie über dessen literarische Vorlieben an, während „Das Tao des David Bowie“ (Goldmann) sich mit der Sinnsuche des Künstlers auseinandersetzt. Reinhard Kleist geht in seiner Graphic Novel „Starman. David Bowie’s Ziggy Stardust Years“ (Carlsen) Bowies berühmten Alter Ego auf den Grund und Benoît Clerc beleuchtet in „David Bowie. Alle Songs“ (Delius Klasing) die Geschichten hinter Bowies Liedern.



Ein weiterer Film mit Buchbezug im Kino:

»Alice Schwarzer« (ab 15. September)

Die Dokumentation „Alice Schwarzer“ widmet sich dem Leben der Journalistin und Frauenrechtlerin, die zuletzt als Herausgeberin des Bandes „Transsexualität“ im April dieses Jahres im SPIEGEL-Bestsellerranking auftauchte.

Anlässlich des 80. Geburtstags von Schwarzer erscheint im Dezember bei Kiepenheuer & Witsch der Doppelband „Mein Leben“, der ihre autobiografischen Erinnerungsbände „Lebenslauf“ und „Lebenswerk“ vereint.