Umzug der Mayerschen in Dortmund gewinnt Kontur

Feiern und nach vorne schauen: Die Mayersche in Dortmund, mit 5000 qm Flaggschiff der Thalia-Mayersche-Allianz im Revier, feiert vom 3. bis 5. September das 20-jährige Bestehen. Gleichzeitig gewinnt der angekündigte Umzug auf eine kleinere Fläche Kontur. Die Filiale am Westenhellweg 37–41 soll Mitte März 2021 auf der gegenüberliegende Seite in der Einkaufszone wiedereröffnet werden. Die Umbauarbeiten beginnen im Dezember, jetzt werden weitere Details bekannt:

In dem neuen Domizil, dort ist derzeit noch ein Schuhgeschäft angesiedelt, bespielt die Mayersche künftig 1500 qm auf 3 Etagen. Von den 35 Beschäftigen machen nicht alle den Umzug mit. Betriebsbedingte Kündigungen soll es wegen der Neuaufstellung in der Revierstadt aber nicht geben.

Neuer Filialleiter ist seit dem 1. September Christian Cornelius (38). Der Dortmunder war zuvor in leitender Funktion für die Elektronik-Fachmarktkette Media Saturn tätig. Vorgängerin Regina Kirchberger orientiert sich innerhalb des Unternehmens neu.

Mit einem Shop-in-Shop ist in Dortmund ab dem 5. September auch die Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG) präsent. In der Mayerschen können Kunden dann auch Bücher aus den Programmen der Tochterverlage der WBG erwerben.

In Dortmund ist die Thalia-Mayersche-Allianz überdies mit einer Thalia-Filiale (1150 qm) in dem ebenfalls am Westenhellweg angesiedelten Einkaufscenter Thier-Galerie vertreten. „Das ergänzt sich, denn dort wird speziell eine jüngere Kundschaft erreicht, die das Einkaufszentrum besucht“, erklärt Dennis Book, bei Thalia Mayersche Vertriebsdirektor für den Bereich Nordost.