Neu in Mühlhausen: Thalia baut weiter aus

Der Hagener Buchhandels-Filialist und Marktführer Thalia baut weiter an seinem Filialnetz. Zuletzt hatte das Unternehmen eine Neueröffnung in Bad Reichenhall (September 2022) angekündigt, nun gibt es einen weiteren Vollzug: Bereits im Sommer will Thalia in der Innenstadt der thüringischen Kreisstadt Mühlhausen eine neue Filiale eröffnen.

Die beiden Neueröffnungen werden nun erst einmal vollzogen, wie Thalia auf buchreport-Anfrage mitteilt. Ein weiterer Standort sei zwar bereits im Gespräch, doch noch nicht spruchreif.

Die bisher anderweitig genutzte Fläche am Steinweg 21 umfasst rund 300 qm Verkaufsfläche und wird nach der Übernahme Anfang Juli umgebaut und dann Ende August neu eröffnet werden.

„Die zentral gelegene Fußgängerzone von Mühlhausen ist ein sehr attraktiver Standort für unsere neue Buchhandlung“, so Dennis Book, Vertriebsdirektor bei Thalia. Man wolle auch einen kulturellen Treffpunkt schaffen und so zu einer lebendigen Innenstadt Mühlhausens beitragen, heißt es weiter.



In Thüringen ist Thalia aktuell mit zehn Buchhandlungen vertreten, darunter Standorte in Eisenach, Jena und Weimar. Die neue Buchhandlung in Mühlhausen wird künftig ein klassisches Vollsortiment mit einem Schwerpunkt auf Unterhaltung sowie Kinder– und Jugendbücher bieten.