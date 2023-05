Tonies testet KI-basierten Geschichten-Generator

Audio

Das Audio-Unternehmen Tonies wagt sich vorsichtig an das Thema KI heran und startet nun den Testbetrieb eines KI-basierten Geschichten-Generators. Die Idee dabei ist, durch Eingabe von Schlüsselwörtern und der Auswahl von Namen, Stimmung oder dem übergeordneten Thema Geschichten von einer KI erstellen zu lassen, die dann sofort als Audiodatei auf der Toniebox angehört werden kann.

Ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer werden dazu durch ein vorgegebenes Formular geführt, um Input für ihre Geschichten zu geben, und sie werden auch an mehreren Befragungen im Testzeitraum teilnehmen, um Erkenntnisse und Überlegungen aus diesem Test zu teilen. Der Test soll Mitte Mai mit bis zu 1000 Nutzern in Großbritannien, einem der Kernmärkte von Tonies, beginnen. Die Nutzerinnen und Nutzer können sich für die Teilnahme an diesem Test bewerben und erhalten Zugang zu der neuen Funktion, mit der sie gemeinsam mit ihren Kindern eigene Geschichten erstellen können, erklärt Patric Faßbender, Co-CEO und Mitbegründer.

Angesichts der denkbar missbräuchlichen Nutzung geht Tonies den Test mit „Vorsicht und Verantwortung“ an, wie es heißt. Man habe „verschiedene Beschränkungen eingeführt und Maßnahmen ergriffen, um das Risiko unangemessener Wörter und der Verletzung von Marken- oder Lizenzrechten zu mindern“, teilt das Unternehmen mit.

Technisch nutzt Tonies eine Schnitstelle zum Unternehmen Open AI (u.a. ChatGPT), um ein Skript zu generieren, zudem eine Schnittstelle zum Anbieter EleventLabs, um aus dem Skript dann eine Audiodateoi zu erzeugen.