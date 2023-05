Mayersche zieht in Viersen um

Handel

Die Mayersche-Filiale im nordrhein-westfälischen Viersen zieht im Sommer um. Mitte Juli werden die Türen am aktuellen Standort in der Hauptstraße 12 geschlossen werden. Dort ist die Mayersche seit 2007 vertreten. Neueröffnet wird dann voraussichtlich im August direkt gegenüber in der Hausnummer 13. Die neue Fläche soll eine vergleichbare Größe haben, jedoch ein komplett neues Erscheinungsbild bekommen – und vor allem auch einen neuen Namen. Der bisherige Mayersche-Standort eröffnet dann als Thalia Mayersche.

„Viersen kann sich auf eine moderne, zeitgemäße Buchhandlung mit neuem Ladenbau-Konzept und noch mehr Aufenthaltsqualität freuen“, gibt Michael Wetzel, Vertriebsdirektor bei Thalia, bekannt. Für die neue, etwa 400 qm große Fläche werden 2 Einzelflächen zusammengelegt. Thalia Mayersche bietet den Viersenern auch auf der neuen Fläche das gewohnte Buchsortiment sowie ausgewählte Geschenk- und Dekoartikel, digitale Services und persönliche Beratung an.