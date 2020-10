tolino media präsentiert Online-Programm für die Frankfurter Buchmesse 2020

Selfpublishing

#digitalstattviral – Mit dem tolino media Online Festival bietet der Selfpublishing-Anbieter vom 14. bis 17. Oktober zahlreiche digitale Veranstaltungen auf Youtube und Instagram.

Selfpublishing, Schreiben, eBook-Marketing und Social Media – darum geht es im Online-Programm, das tolino media zur Frankfurter Buchmesse startet. Schon im Juni hatte das Team aufgrund der aktuellen Lage beschlossen, nicht mit einem physischen Stand an der Frankfurter Buchmesse 2020 teilzunehmen. Stattdessen bieten AutorInnen, ExpertInnen und das Team in digitalen Live-Inforunden und Online-Seminaren ihr Wissen an, das von zu Hause aus gestreamt werden kann. Zwei tägliche Lesungen von SelfpublisherInnen runden das Angebot ab.

„Wir möchten die Chance nutzen, uns in Online-Formaten weiterzuentwickeln und Interessierten unsere Inhalte zum Thema Selfpublishing verstärkt online zu präsentieren.“, so Laura Kühbauch, Community Managerin und Mitorganisatorin des tolino media Online Festivals.

Unter den Vortragenden und Interview-Gästen befinden sich AutorInnen wie Martin Krist, Christiane Lind, die Gewinnerin des tolino media Newcomerpreises 2020 Catherine Strefford, Branchen-InfluencerInnen und andere ausgesuchte SelfpublisherInnen, die von ihren Erfahrungen berichten oder aus ausgesuchten Büchern vorlesen werden.

Weitere Details zum Programm finden Interessierte auf dem Blog von tolino media.