Das sind die meistverkauften Print-Bücher von Tolino Media

Seit November 2021 bietet Tolino Media Selfpublishern neben E-Books auch eine Print-Veröffentlichung ihrer Titel an (im Print-on-Demenad-Verfahren). Jetzt zieht das Unternehmen Bilanz und präsentiert eine Print-Jahresbestsellerliste für 2022.

Immer mehr Autorinnen und Autoren von Tolino Media würden auch Print-Veröffentlichungen für den Buchhandelsverkauf beauftragen, berichtet Geschäftsleiter Michael Döschner-Apostolidis in einer Unternehmensmeldung. Im Jahr 2022 seien es knapp 500 gewesen, die das neue Angebot einer Print-Veröffentlichung genutzt und zusammen fast 1000 Print-Bücher in den Handel gebracht hätten. Als besonderes „Highlight“ bewirbt Döschner-Apostolidis „die Chance, als Toptitel-Auflage in allen Thalia-Mayersche-Filialen zu liegen“. Ausgewählte Titel schlage Tolino Media seinen Ansprechpartnern bei Thalia vor, diese würden sich dann einen Titel aussuchen, der für ca. einen Monat in allen Thalia-Filialen ausliege.

Die Kooperation habe sich als „voller Erfolg“ erwiesen: Alle Toptitel würden einen Platz auf der Jahresbestsellerliste belegen. Insbesondere im Romance-Genre sei der PoD-Service ein „echter Verkaufsschlager für die Autor*innen“ geworden, verweist das Unternehmen auf die Spitzenplatzierungen der Romance-Titel „Don’t play with your Boss“ von Sarah Saxx und „Sturmverliebt” von Karin Lindberg.

Abb. Tolino Media