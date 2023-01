Umsatzrückgang bei Ravensburger

Markt

Ravensburger präsentiert traditionell zur Nürnberger Spielwarenmesse seine Vitalwerte. Das Unternehmen, aktiv im Buch- und Spielebereich, meldet nach „einem außerordentlich starken Wachstum während der Pandemiejahre“ jetzt eine Abschwächung des Geschäfts: Der Umsatz der Ravensburger Gruppe ist im vergangenen Geschäftsjahr 2022 um 6% auf 598 Mio Euro zurückgegangen.

Hintergrund sei ein „verändertes Marktumfeld“: Sinkende Kaufkraft und wirtschaftliche Unsicherheit der Konsumenten hätten in Deutschland und anderen europäischen Märkten zu rückläufigen Umsätzen in der Spielwarenbranche geführt. Dennoch habe der Umsatz im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der pandemiebedingten Sonderkonjunktur, um 14% höher gelegen.

Im aktuellen Geschäftsjahr knüpft das Unternehmen hohe Erwartungen an seinen Einstieg ins Sammelkartengeschäft. Dieser werde im September mit der weltweiten Markteinführung des Sammelkartenspiels „Disney Lorcana“ stattfinden.

Ravensburger will die Internationalisierung der Unternehmensgruppe weiter vorantreiben: So ist das Unternehmen inzwischen mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft in China vertreten. Auch in Mexiko ist das Unternehmen aktiv und baut derzeit eine eigene Vertriebsgesellschaft auf.