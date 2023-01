Ein Auge auf die Selfpublisher

Selfpublishing

Dass sich im großen und ziemlich bunten Selfpublishing-Markt immer wieder spannende und potenziell umsatzstarke Themen und Bücher finden, ist heute eher eine Binsenweisheit. Das war nicht immer so, aber längst schauen Verlage auch mit mehr als einem halben Auge auf das Angebot.

So hält es auch Julia Schade, Programmleiterin Unterhaltung beim S. Fischer Verlag in Frankfurt. In der Reihe „Frankfurter Gesichter“ stellt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) (Bezahlinhalt) sie vor – und wie sie diesen Marktbereich des Buchhandels wahrnimmt.

Schade berichtet über die Präsenz von Autor:innen in den sozialen Netzwerken – etwas, das gerade bei Selbstverlegern fast selbstverständlich zum Buch dazugehört. Nur wer sichtbar ist und eine Community hintet sich weiß, hat eine Chance, aus der gewaltigen Zahl von Themen und Autor:innen hervorzuragen. „Manuskripte werden nicht mehr auf Papier, sondern auf dem Kindle gelesen, die Covergestaltung ist wichtiger als der richtige Titel, und noch entscheidender für den Erfolg eines Buches ist dessen Präsenz und die des Autors in den sozialen Netzwerken“, sagt Schade.

Im Verlag würden zu besonders starken Zeiten rund 30 Manuskripte pro Tag geprüft. „Neu in den digitalisierten Zeiten des Buchwesens ist unter anderem, dass die Verlage auf den Self-Publishing-Seiten nach den Autoren erfolgreicher Titel suchen, um sie dann in ihre Obhut zu nehmen“, heißt es in der FAZ.