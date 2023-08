SWR greift Thema Schulbuchausschreibungen auf

Bildungsmedien, Buchhandel

Nicht erst seit gestern sorgen die bundesweit veränderten Ausschreibungsverfahren für Schulbuchbestellungen für viel Ärger im Buchhandel. Das Problem: In den Bundesländern wird Europarecht umgesetzt und das sieht nun deutschlandweite, ab höheren Beträgen gar europaweite Ausschreibungen für solche Bestellungen vor.

Der lokale Handel, bisher auskömmlich und „auf kurzem Dienstweg“ von den Schulträgern mit Bestellungen bedacht, schaut immer häufiger in die Röhe, während Schulbuchbestellungen per Losverfahren in andere Bundesländer vergeben werden.

Denn hier liegt eines der Kernprobleme: Angesichts des seit 2022 existierenden Buchpreisbindungsgesetzes ist ein Wettbewerb über den Preis (und Rabatte) gar nicht möglich, immer häufiger sind daher zusätzliche Services gefragt. Services, die viele kleinere Buchhandlungen kaum leisten (und anbieten) können, spezialisierte Anbieter jedoch schon. Und so kommt es, dass Schulbuchaufträge aus Kaiserslautern nach Schleswig-Holstein vergeben werden.

